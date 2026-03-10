Россиян предупредили о нашествии комаров уже весной

Этой весной в России ожидается нашествие комаров. Об этом сообщает Life, ссылаясь на Telegram-канал SHOT.

«Кровососы активно полетят из-за снежной и холодной зимы. Специалисты уверяют, что для насекомых это идеальные условия для выживания всех стадий развития: и личинок, и яиц, и взрослых особей», — говорится в посте.

В результате количество комаров кратно увеличится, поскольку в талой воде создается много временных водоемов для личинок. По этой же причине на территории России раньше проснутся клещи.

Вместе с тем, как объяснил герпетолог этой весной не будет повышенной активности у змей и летучих мышей.

О раннем пробуждении клещей в России предупреждали также эксперты Пермского Политеха. Так, в этом году первые клещи могут появиться уже в начале марта в Краснодарском крае и к концу месяца — в центральных регионах, на Урале и в Сибири, если снег сойдет рано и установится теплая погода.

Наибольшую опасность для человека представляют иксодовые клещи. В России наиболее распространены таежный, собачий и луговой виды. Таежный клещ обитает главным образом в лесных районах Сибири, на Дальнем Востоке, Урале и на северо-западе страны и считается основным переносчиком вируса клещевого энцефалита.

Ранее ученых встревожило усиление жажды крови у комаров.