Долг виновного в хищениях на фортификациях Курска вырос более чем на 297 млн рублей

Долг фигуранта по делу хищениях Лукина вырос до 4,3 млрд рублей
Руслан Журкин/РИА Новости

Долг экс-главы Корпорации развития Курской области (КРКО) Владимира Лукина, осужденного по делу о хищениях на курских фортификациях, увеличился более чем на 297 млн рублей — до 4,3 млрд рублей. Это следует из материалов судебных приставов, с которыми ознакомилось агентство РИА Новости.

По данным на апрель прошлого года задолженность Лукина составляла более 4,1 млрд рублей, эти деньги он вместе с подельниками присвоил на государственных контрактах по возведению оборонных сооружений в Курской области. Кроме того, приставами был наложен арест на его имущество.

По состоянию на 20 февраля 2026 года на имущество Лукина все еще наложен арест. Кроме того, приставы ГМУ ФССП, в ведении которых находятся особо важные исполнительные производства, продолжают взыскание более 4,1 млрд рублей в пользу бюджета Российской Федерации.

При этом к долгу Лукина по последнему производству добавился исполнительский сбор на более чем 286,9 млн рублей. Также с 14 января 2026 года с него взыскивают 900 тыс. рублей «госпошлины, которая была присуждена судом».

Таким образом, долг экс-главы КРКО вырос на 287,8 млн рублей и в данный момент превышает 4,38 млрд рублей.

Суд приговорил Лукина к девяти годам лишения свободы и одному году ограничения свободы за хищение 152 млн рублей при строительстве фортификаций в Курской области.

Ранее Лукин не признал вину в хищениях.

 
