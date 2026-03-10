Рада провалила голосование за законопроект, необходимый для получения кредита МВФ

На Украине не поддержали налоговый законопроект, нужный для получения кредита МВФ

Верховная рада Украины провалила голосование за налоговый законопроект, необходимый для получения кредита от Международного валютного фонда (МВФ). Об этом в своем Telegram-канале написал нардеп Ярослав Железняк.

По его словам, «за» закон «О налогообложении цифровых платформ» проголосовали всего 168 депутатов.

Железняк добавил, что правительство планировало ко второму чтению внести в проект правки по всем требованиям МВФ. Например, отмену льготы на посылки до €150, введение НДС для физлиц-предпринимателей, а также внедрение 5%-го сбора после окончания военного положения.

3 марта украинский премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что

Украина получила первый транш от Международного валютного фонда в размере $1,5 млрд в рамках новой программы.

Общий объем программы составляет $8,1 млрд.

С начала российско-украинского конфликта Киев привлек в госбюджет $14,9 млрд финансовой поддержки от МВФ.

Ранее сообщалось, что Украина может обанкротиться к апрелю из-за вето Венгрии на кредит ЕС.