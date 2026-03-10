Суд в Москве оштрафовал Ходорковского за нарушение правил деятельности иноагента

Суд оштрафовал Ходорковского за нарушение закона об иноагентах на 30 тыс. рублей

Суд Москвы оштрафовал экс-владельца ЮКОСа Михаила Ходорковского (признан в РФ иностранным агентом и внесен в список террористов и экстремистов) на 30 тыс. рублей за нарушение правил деятельности иноагента. Об этом сообщает ТАСС.

«Признать Ходорковского М. Б. виновным по ст. 19.34 КоАП РФ (нарушение правил деятельности иноагента) и назначить ему штраф на сумму 30 тысяч рублей», — говорится в постановлении судьи.

Из материалов дела следует, что бывший владелец ЮКОСа разместил на своих страницах в соцсетях ссылку на материал журналистов «Проекта Досье», не указывая, что этот проект признан иноагентом.

8 февраля сообщалось, что Ходорковскому грозит новый штраф 50 тыс. рублей за несоблюдение утвержденной формы маркировки материалов.

В ноябре прошлого года Росфинмониторинг внес Ходорковского в перечень террористов и экстремистов. До этого Мещанский суд Москвы обратил в доход государства лицей-интернат «Подмосковный», который был создан экс-главой ЮКОСа.

Ранее участник чата Telegram-канала Ходорковского получил срок за призывы к госизмене.