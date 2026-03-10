Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Суд в Москве оштрафовал Ходорковского за нарушение правил деятельности иноагента

Суд оштрафовал Ходорковского за нарушение закона об иноагентах на 30 тыс. рублей
AP

Суд Москвы оштрафовал экс-владельца ЮКОСа Михаила Ходорковского (признан в РФ иностранным агентом и внесен в список террористов и экстремистов) на 30 тыс. рублей за нарушение правил деятельности иноагента. Об этом сообщает ТАСС.

«Признать Ходорковского М. Б. виновным по ст. 19.34 КоАП РФ (нарушение правил деятельности иноагента) и назначить ему штраф на сумму 30 тысяч рублей», — говорится в постановлении судьи.

Из материалов дела следует, что бывший владелец ЮКОСа разместил на своих страницах в соцсетях ссылку на материал журналистов «Проекта Досье», не указывая, что этот проект признан иноагентом.

8 февраля сообщалось, что Ходорковскому грозит новый штраф 50 тыс. рублей за несоблюдение утвержденной формы маркировки материалов.

В ноябре прошлого года Росфинмониторинг внес Ходорковского в перечень террористов и экстремистов. До этого Мещанский суд Москвы обратил в доход государства лицей-интернат «Подмосковный», который был создан экс-главой ЮКОСа.

Ранее участник чата Telegram-канала Ходорковского получил срок за призывы к госизмене.

 
Теперь вы знаете
Когда вас не смогут сократить на работе и на что рассчитывать, если это все-таки случится? Разбор
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!