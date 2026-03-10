Размер шрифта
В Роскачестве предупредили о наказании за порчу имущества на работе

Роскачество: за порчу имущества на работе предусмотрено материальное взыскание
Shutterstock

За порчу имущества на работе предусмотрена материальная ответственность. Однако взыскание зависит от того, умышленно ли действовал сотрудник. Об этом RT рассказали в пресс-службе Роскачества.

«В ТК России четко прописана материальная ответственность работника. Полная материальная ответственность наступает в том случае, если ущерб был причинен в состоянии опьянения или из-за каких-либо правонарушений. За это работодатель вправе взыскать с сотрудника сумму в пределах своего среднего месячного заработка», — объяснили эксперты.

В пресс-службе добавили, что работодатель может взять во внимание обстоятельства, при которых произошла порча имущества, и полностью или частично отказаться от взыскания.

При этом процедура строго регламентирована. Работодатель обязан устроить служебное расследование, получить от сотрудника объяснение в письменной форме, а также составить приказ о взыскании. В Роскачестве напомнили, что просто так удержать сумму ущерба из заработной платы работника запрещено.

При этом сотрудник имеет право попытаться обжаловать решение в суде или госинспекции труда.

Ранее россиянам рассказали, может ли работодатель отказать в увольнении сотруднику.

 
