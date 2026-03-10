Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Культура

Стало известно, когда выйдет новый фильм Гая Ричи в России

Фильм Гая Ричи «Грязные деньги» выйдет в российский прокат в мае
Кадр из фильма «Грязные деньги»

Фильм Гая Ричи «Грязные деньги» выйдет в российский прокат в мае 2026 года. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе «Кинопоиска».

По сюжету команда элитных агентов получает задание вернуть миллиардное состояние, украденное безжалостным магнатом Мэнни Салазаром. Героям придется провернуть ограбление на острове с частной армией и коррумпированной полицией.

По словам продюсера фильма Айван Эткинсон, «Грязные деньги» задумывались как чистый экшен, однако благодаря фирменному юмору и авторскому подходу Гая Ричи картина превратилась в особенную историю на стыке жанров.

В главных ролях Генри Кавилл и Джейк Джилленхол. В проекте также сыграли Эйса Гонсалес, Розамунд Пайк, Кристофер Хивью, Фишер Стивенс, Джейсон Вонг, Эмметт Джей Скэнлэн, Кристиан Очоа, Карлос Бардем.

Генри Кавилл ранее работал с Гаем Ричи над картинами «Министерство неджентльменских дел» и «Агенты А.Н.К.Л.». Джейк Джилленхол снимался у режиссера в фильме «Переводчик». Для Эйсы Гонсалес «Грязные деньги» стали третьей работой с Ричи. Она играла в «Министерстве неджентльменских дел» и «Источнике вечной молодости».

Ранее звезды фильма «Назад в будущее» воссоединились.

 
Теперь вы знаете
Когда вас не смогут сократить на работе и на что рассчитывать, если это все-таки случится? Разбор
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!