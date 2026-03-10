Стало известно, когда выйдет новый фильм Гая Ричи в России

Фильм Гая Ричи «Грязные деньги» выйдет в российский прокат в мае

Фильм Гая Ричи «Грязные деньги» выйдет в российский прокат в мае 2026 года. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе «Кинопоиска».

По сюжету команда элитных агентов получает задание вернуть миллиардное состояние, украденное безжалостным магнатом Мэнни Салазаром. Героям придется провернуть ограбление на острове с частной армией и коррумпированной полицией.

По словам продюсера фильма Айван Эткинсон, «Грязные деньги» задумывались как чистый экшен, однако благодаря фирменному юмору и авторскому подходу Гая Ричи картина превратилась в особенную историю на стыке жанров.

В главных ролях Генри Кавилл и Джейк Джилленхол. В проекте также сыграли Эйса Гонсалес, Розамунд Пайк, Кристофер Хивью, Фишер Стивенс, Джейсон Вонг, Эмметт Джей Скэнлэн, Кристиан Очоа, Карлос Бардем.

Генри Кавилл ранее работал с Гаем Ричи над картинами «Министерство неджентльменских дел» и «Агенты А.Н.К.Л.». Джейк Джилленхол снимался у режиссера в фильме «Переводчик». Для Эйсы Гонсалес «Грязные деньги» стали третьей работой с Ричи. Она играла в «Министерстве неджентльменских дел» и «Источнике вечной молодости».

