Общество

Учитель заставил школьника с длинными волосами побриться налысо и был уволен

В Индии учитель заставил девятиклассника побриться налысо и лишился работы
hxdbzxy/Shutterstock/FOTODOM

В Индии учитель частной школы заставил ученика побриться налысо, несмотря на религиозный мотив. Об этом пишет Times of India.

Инцидент произошел в субботу, 7 марта, в индийском Мияпуре. Ученик 9-го класса сообщил учителю, что отращивает волосы для жертвоприношения в храме и скоро сам сострижет их. Однако педагог не принял аргументы и потребовал немедленной стрижки.

Родители, узнав о случившемся, приехали в школу и устроили акцию протеста. После этого на место вызвали полицию.

Администрация школы уволила учителя за нарушение дисциплины, сообщив педагогу, что такое поведение неприемлемо на территории образовательного учреждения. В итоге полициейские не стали вмешиваться в ситуацию и уехали.

Ранее толпа подростков избила школьницу в новосибирском ТЦ из-за длинных волос.

 
