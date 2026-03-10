Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Спорт

Фетисов надеется, что Овечкин сыграет на Олимпиаде 2030 года

Фетисов пожелал Овечкину сохранять спортивную форму до Олимпиады-2030
Geoff Burke-Imagn Images/Reuters

Двукратный олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Стэнли, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов выразил надежду, что форвард «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин сможет выступить на Олимпиаде 2030 года. Его слова приводит РИА Новости.

«Саше будет уже 44 года — непростой возраст. Хочется пожелать ему, чтобы он сумел быть в хорошей спортивной форме в этом возрасте Все будет зависеть от него», — заявил Фетисов.

Овечкину 40 лет, он проводит свой 21-й и последний по действующему контракту с «Кэпиталс» сезон в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Россиянин является обладателем Кубка Стэнли и трехкратным чемпионом мира.

В апреле 2025 года форвард побил рекорд канадца Уэйна Гретцки по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ. В матче против «Нью-Йорк Айлендерс» Овечкин «Вашингтона» забросил 895-ю шайбу и стал лучшим снайпером в истории лиги.

Ранее Овечкин продлил серию матчей в НХЛ без набранных очков.

 
Теперь вы знаете
Когда вас не смогут сократить на работе и на что рассчитывать, если это все-таки случится? Разбор
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!