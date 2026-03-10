Фетисов надеется, что Овечкин сыграет на Олимпиаде 2030 года

Двукратный олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Стэнли, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов выразил надежду, что форвард «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин сможет выступить на Олимпиаде 2030 года. Его слова приводит РИА Новости.

«Саше будет уже 44 года — непростой возраст. Хочется пожелать ему, чтобы он сумел быть в хорошей спортивной форме в этом возрасте Все будет зависеть от него», — заявил Фетисов.

Овечкину 40 лет, он проводит свой 21-й и последний по действующему контракту с «Кэпиталс» сезон в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Россиянин является обладателем Кубка Стэнли и трехкратным чемпионом мира.

В апреле 2025 года форвард побил рекорд канадца Уэйна Гретцки по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ. В матче против «Нью-Йорк Айлендерс» Овечкин «Вашингтона» забросил 895-ю шайбу и стал лучшим снайпером в истории лиги.

Ранее Овечкин продлил серию матчей в НХЛ без набранных очков.