Трампу посоветовали быть осторожным после угроз новому лидеру Ирана

Президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу, пригрозившему новому верховному лидеру Ирана Маджтабе Хаменеи, стоит быть осторожнее. Об этом на своей странице в социальной сети X написал секретарь Высшего совета национальной безопасности Исламской Республики Али Лариджани.

«Будьте осторожны, а то окажетесь ликвидированным», — предупредил он, обращаясь к хозяину Белого дома.

9 марта Совет экспертов Ирана назначил Моджтабу Хаменеи на пост верховного лидера страны. Политик является сыном предыдущего верховного лидера Исламской Республики Али Хаменеи, которого не стало в результате атаки США и Израиля на государство.

Комментируя ситуацию, Трамп заявил, что недоволен решением Совета экспертов Ирана. При этом за день до назначения хозяин Белого дома пригрозил, что новый верховный лидер Исламской Республики в случае избрания без одобрения американской стороны «не продержится долго».

Президент России Владимир Путин, в свою очередь, поздравил Моджтабу Хаменеи с назначением на пост верховного лидера Ирана. Глава государства выразил уверенность, что иранский политик с честью продолжит дело своего отца и сплотит народ перед лицом суровых испытаний.

Ранее Путин и Трамп провели телефонный разговор, обсудив ситуацию на Ближнем Востоке.