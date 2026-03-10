В Иране заявили об уничтожении значительной части радаров в Израиле

В армии Ирана заявили об уничтожении значительной части радаров в Израиле

Военные Ирана уничтожили значительную часть радиолокационных систем Израиля. Об этом заявил представитель армии Исламской Республики Мохаммад Акраминия, сообщает иранская гостелерадиокомпания IRIB.

По его словам, теперь ВС Ирана «стало проще» атаковать военные базы в еврейском государстве.

9 марта военные Ирана ударили по радиолокационной станции военной базы США в Израиле.

Как писало издание Foreign Policy, восстановление американских радиолокационных станций, выведенных из строя иранскими атаками, станет дорогостоящим и долгим процессом.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским военным базам на Ближнем Востоке.

