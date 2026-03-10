Врач назвала частую ошибку аллергиков перед началом сезона цветения

Врач Ариф: принимать лекарства от аллергии нужно до начала сезона цветения

Многие люди с аллергией на пыльцу начинают принимать антигистаминные препараты только после того, как растения уже зацвели, что ведет к ухудшению самочувствия. Об этом предупреждает врач общей практики Национальной службы здравоохранения Великобритании Нигхат Ариф. Слова эксперта цитирует издание Bristol Post.

По словам эксперта, лекарства от аллергии будут работать гораздо эффективнее, когда концентрация пыльцы в воздухе минимальна.

«Лучше заранее подготовить организм с помощью антигистаминных препаратов, чем пытаться бороться с симптомами. Кроме того, рекомендуется заранее следить за прогнозом распространения пыльцы и иметь необходимые препараты под рукой», — отмечает Ариф.

В период максимального цветения эксперт также советует смазывать вазелином ноздри и область вокруг носа.

«Вазелин создает барьер и задерживает пыльцу до того, как она попадет в носовые проходы», — объясняет эксперт.

Еще один совет — обращать внимание на окружающую обстановку. Терапевт советует держать окна закрытыми в дни с высокой концентрацией пыльцы и ежедневно протирать поверхности влажной тряпкой с антисептиком. Такой способ уборки предотвратит рассеивание частиц пыльцы в воздухе. Также не рекомендуется оставлять верхнюю одежду на стульях — она может служить переносчиком аллергенов.

По словам врача, сочетание этих методов позволяет снизить интенсивность симптомов, улучшить сон, облегчить чихание, слезотечение и заложенность носа.

Ранее мужчина из-за редкой аллергии четыре дня не мог «очнуться» после операции.