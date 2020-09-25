Лукашенко: Россия и Белоруссия могут сами себя экономически обеспечить

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия и Белоруссия могут самостоятельно обеспечить свои экономические потребности. Как сообщает РИА «Новости», так президент отреагировал на возможные санкции Запада.

Он отметил, что это возможно благодаря развитой экономике двух стран.

Ранее Польша и большинство стран Евросоюза отказались признавать Лукашенко легитимным президентом Белоруссии, а также заявили о намерении ввести против официальных лиц республики санкции за фальсификации на выборах и насилие в отношении протестующих.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. При разгоне демонстраций милиция и внутренние войска применили против протестующих слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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