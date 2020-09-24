Белый дом: Трамп примет результаты свободных и справедливых выборов в США
Президент США Дональд Трамп готов принять любой результат свободных и справедливых выборов главы государства. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани.
«Президент примет результаты свободных и справедливых выборов», — заявила Макинани.
Ранее Трамп уклонился от ответа на вопрос, готов ли он в случае поражения на выборах отдать власть мирным путем. Позже он заявил, что согласится с победой его оппонента от Демократической партии Джозефа Байдена, если ее подтвердит Верховный суд.
Выборы президента США состоятся 3 ноября 2020 года.
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