Белый дом: Трамп примет результаты свободных и справедливых выборов в США

Президент США Дональд Трамп готов принять любой результат свободных и справедливых выборов главы государства. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани.

«Президент примет результаты свободных и справедливых выборов», — заявила Макинани.

Ранее Трамп уклонился от ответа на вопрос, готов ли он в случае поражения на выборах отдать власть мирным путем. Позже он заявил, что согласится с победой его оппонента от Демократической партии Джозефа Байдена, если ее подтвердит Верховный суд.

Выборы президента США состоятся 3 ноября 2020 года.

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