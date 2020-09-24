Лавров ожидает прогресса в сохранении СВПД по иранской ядерной программе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ожидает выработки новых шагов по сохранению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе после переговоров с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы активно работаем со всеми участниками СВПД, которые сохраняют свою приверженность этому важнейшему документу», — добавил Лавров.

20 августа США уведомили председателя СБ ООН «о существенном несоблюдении Ираном своих обязательств» по Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе. Вашингтон заявил, что с этого дня был запущен 30-дневный процесс возвращения ранее отмененных санкций.

В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран согласовали Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), отменяющий санкции против Ирана в обмен на обязательства Тегерана в атомной сфере. В том же году Совбез ООН принял резолюцию 2231, объявившую 18 октября 2020 года концом оружейного эмбарго.

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