Зеленский отменил запланированный визит в Белоруссию

Президент Украины Владимир Зеленский отменил запланированный на октябрь визит в Белоруссию. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на его пресс-секретаря Юлию Мендель.

«Действительно, визит президента Украины в Белоруссию, планировавшийся в октябре, был отменен», — заявила Мендель.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Зеленский не намерен посещать Минск до стабилизации ситуации в республике.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. При разгоне демонстраций милиция и внутренние войска применяют против протестующих слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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