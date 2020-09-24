ЕС не признает легитимной инаугурацию Лукашенко
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не признает инаугурацию и новый президентский срок Александра Лукашенко, а также пересматривает отношения с Белоруссией. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, ЕС «не признал результаты сфальсифицированных выборов», прошедших 9 августа.
«На этой основе так называемая инаугурация 23 сентября и новый мандат, принятый Александром Лукашенко, не имеют достаточной демократической легитимности» — говорится в заявлении Борреля.
Также там отмечается, что Евросоюз ведет переоценку отношений с Белоруссией.
9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных итогов голосования.
23 сентября Лукашенко тайно вступил в должность президента Белоруссии. Церемония инаугурации прошла во Дворце Независимости в Минске.
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