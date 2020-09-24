Байден стал популярнее Трампа в четырех штатах США

Претендент в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден стал более популярным среди избирателей

в штатах Аризона, Мичиган, Висконсин и Пенсильвания по сравнению с действующим американским лидером Дональдом Трампом. Об этом сообщает Reuters.

Так, в Мичигане и Висконсине демократ опережает Трампа на пять процентных пунктов (49% против 44% и 48% против 43%). В Пенсильвании на три процентных пункта (49% против 46%), а в Аризоне на один пункт (47% против 46%).

Соответствующий опрос проводился в шести американских штатах, в частности, во Флориде и Северной Каролине, с 11 по 16 сентября. В других двух штатах за Байдена и Трампа готовы проголосовать по 47% местных жителей.

Всего в опросе приняли участие 1005 граждан США.

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