Байден стал популярнее Трампа в четырех штатах США
Претендент в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден стал более популярным среди избирателей
в штатах Аризона, Мичиган, Висконсин и Пенсильвания по сравнению с действующим американским лидером Дональдом Трампом. Об этом сообщает Reuters.
Так, в Мичигане и Висконсине демократ опережает Трампа на пять процентных пунктов (49% против 44% и 48% против 43%). В Пенсильвании на три процентных пункта (49% против 46%), а в Аризоне на один пункт (47% против 46%).
Соответствующий опрос проводился в шести американских штатах, в частности, во Флориде и Северной Каролине, с 11 по 16 сентября. В других двух штатах за Байдена и Трампа готовы проголосовать по 47% местных жителей.
Всего в опросе приняли участие 1005 граждан США.
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