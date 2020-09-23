Дипломаты России и Британии обсудили Белоруссию и Навального

Первый заместитель министра иностранных дел России Владимир Титов и государственный министр по делам Европы и Америки Министерства иностранных дел Великобритании Венди Мортон обсудили по телефону Белоруссию и ситуацию вокруг Алексея Навального, пишет российский МИД.

«При обсуждении текущего состояния двустороннего взаимодействия российской стороной была подчеркнута необходимость прекращения британскими официальными лицами враждебной риторики в отношении нашей страны», — говорится в сообщении.

При обсуждении Белоруссии российская сторона подчеркнула недопустимость любого вмешательства во внутриполитические дела республики.

Также дипломаты затронули ситуацию с Алексеем Навальным.

«В ответ на вопрос о якобы имевшем место отравлении Навального отмечено, что российские специалисты и компетентные органы готовы к плотному взаимодействию с германской стороной в рамках правовой помощи, от чего Берлин уклоняется», — добавили в министерстве.

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