Президент Узбекистана призвал разработать Кодекс об обязательствах стран в период пандемии

Целью правительств разных стран должно стать совместное формирование справедливой глобальной системы, которая будет обеспечивать основные права и свободы, здоровье и благополучие каждого человека. Именно поэтому необходимо разработать под эгидой Организации Объединенных Наций международный Кодекс о добровольных обязательствах государств в период пандемии.

С такой инициативой, обращаясь в среду к мировому сообществу, выступил на сессии Генассамблеи ООН президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

«Мы все глубоко осознали необходимость консолидации усилий правительств, парламентов и гражданского общества, укрепления принципов общей ответственности, тесной координации в развитии международного партнерства, повышения статуса и потенциала Всемирной организации здравоохранения и ее полномочий», - подчеркнул узбекистанский лидер.

«В связи с этим мы выступаем с инициативой разработать под эгидой ООН международный Кодекс о добровольных обязательствах государств в период пандемии», - отметил Мирзиёев.

По его словам, в этом документе должны быть отражены обязательства каждого государства перед своими гражданами и международными партнерами.