Россия осудила призывы Помпео создать коалицию против «Северного потока — 2»

Россия осудила призывы госсекретаря США Майка Помпео создать коалицию против российского газопровода «Северный поток — 2», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Об этом пишет РИА «Новости».

«Осуждаем призывы к созданию некой коалиции против трубопровода, в который немецкими и другими компаниями уже вложены многомиллиардные инвестиции», — сказала Захарова.

Она добавила, что такими шагами Вашингтон показывает свои намерения занять западноевропейский рынок газа.

Ранее Помпео объявил о создании коалиции, призванной помешать завершению российского газопровода «Северный поток — 2».

Реализация проекта «Северный поток — 2» была приостановлена из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода. Президент Владимир Путин заявил в январе 2020 года, что «Северный поток — 2» будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.

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