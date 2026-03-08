Москвичам рассказали о погоде 8 марта

Гидрометцентр: в Москве ожидаются облачная погода и до +3°C8 марта

В Москве в воскресенье, 8 марта, ожидаются облачная погода, местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, а также до +3°C. Об этом сообщили на сайте Гидрометцентра России.

По данным синоптиков, днем столбики термометров в столице поднимутся до +1°C...+3°C. В ночь на понедельник, 9 марта, температура воздуха в городе опустится до -5°C. При этом в Подмосковье ожидается от -1°C до +4°C днем, а ночью — до -6°C.

Согласно прогнозу, ветер будет дуть северный со скоростью 6-11 м/с, местами его порывы будут достигать 15 м/с. Атмосферное давление составит 754 мм ртутного столба.

Накануне глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что на следующей неделе в Московский регион ненадолго придет прохлада. По словам синоптика, в городе ожидается стабильное высокое атмосферное давление, которое в среднем будет на 10 мм ртутного столба выше нормы. В понедельник, 9 марта, в регионе ненадолго похолодает.

