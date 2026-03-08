Россиянам назвали анализы, которые нужно регулярно отслеживать, помимо общего анализа крови

Многие россияне при плановом обследовании ограничиваются общим анализом крови — считают его достаточным для оценки состояния здоровья. Однако ОАК показывает лишь часть картины, некоторые важнейшие показатели остаются «за кадром», рассказал «Газете.Ru» Станислав Работинский — эксперт проекта «+Я», врач-трансфузиолог, заведующий отделением клинической трансфузиологии Городского центра детской трансфузиологии ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ».

«Общий анализ крови — самый распространенный метод лабораторной диагностики. Его назначают и при заболеваниях, и при профилактических осмотрах. Но у этого метода есть границы, — объясняет Работинский. — Это как общий план местности: вы видите основные объекты, но детали остаются скрытыми. Биохимический анализ крови и другие специальные тесты делают картину более полной, уточняют и детализируют информацию».

По словам специалиста, существует несколько ключевых показателей, которые выходят за рамки стандартного ОАК, но крайне важны для понимания реального состояния организма.

Пример — анализ на липопротеин (а). Это сложное соединение, состоящее из холестерина и нескольких белков. Главная особенность липопротеина (а) в том, что его уровень практически не зависит от образа жизни, диеты или физической активности — он определяется генетически и остается стабильным на протяжении жизни.

«Повышенный липопротеин (а) — это значимый фактор, который, к сожалению, определяется генетически, — рассказывает Станислав Работинский. — Даже при идеальном питании, нормальном весе и физической активности человек с высоким липопротеином (а) остается в группе риска по сердечно-сосудистым заболеваниям».

С 2026 года анализ на липопротеин (а) стал доступен россиянам бесплатно. Также в январе правительство утвердило примерный перечень бесплатных обследований для выявления рисков раннего старения. В него вошли несколько специфических показателей. Например, «модный» анализ на ферритин — белок, который сохраняет железо в клетках. Это действительно важное исследование: изменения уровня ферритина могут сигнализировать о проблемах, даже если гемоглобин еще в норме.

«Низкий ферритин — один из самых частых и при этом игнорируемых дефицитов, — отмечает Станислав Работинский. — Уровень гемоглобина может оставаться нормальным, но человек уже чувствует постоянную усталость, у него выпадают волосы, ломаются ногти. Клинический минимум ферритина — 15 нг/мл, но для нормального самочувствия и функционирования организма целесообразно поддерживать уровень 40–70 нг/мл для женщин и 50–100 нг/мл для мужчин».

Еще один «необычный» дополнительный анализ в программе профилактики возрастных изменений — С-реактивный белок, вещество, которое вырабатывается печенью при воспалении в организме.

«Хроническое слабовыраженное воспаление в организме — фактор риска множества патологических процессов: от атеросклероза до когнитивных нарушений, — поясняет Станислав Работинский. — И современные тесты на СРБ способны его фиксировать. Представьте, что стандартный анализ — это пожарная сигнализация, которая срабатывает, когда уже полыхает. Высокочувствительный современный тест в таком случае можно сравнить с датчиком дыма, который помогает заметить проблему на ранней стадии».

Кроме того, программа включает исследование на интерлейкин-6 (еще один маркер воспаления), цинк и магний (микроэлементы, критически важные для работы иммунной, нервной, сердечно-сосудистой систем), уровень инсулина и глюкозы, а также тестостерона (у мужчин) и эстрадиола (у женщин) — гормонов, от которых зависит не только репродуктивная функция, но и состояние костной ткани, мышечная масса, когнитивные функции.

Врач рекомендует не дожидаться явных признаков недомогания, а оценивать перечисленные показатели в рамках регулярных чекапов, особенно после 35–40 лет. При этом важно понимать: общий анализ крови и дополнительные исследования не заменяют, а дополняют друг друга.

Особое внимание своему здоровью и профилактическим обследованиям, по словам врача, стоит уделить при наличии факторов риска: наследственной предрасположенности к сердечно-сосудистым, онкологическим или эндокринным заболеваниям, избыточной массе тела, курении, малоподвижном образе жизни и хроническом стрессе.

Ранее выяснилось, что россиянам не хватает проверки ментального здоровья в программе диспансеризации.