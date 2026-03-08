Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Политика

В МИД Китая сравнили отношения с Россией со скалой

Глава МИД Ван И: отношения России и КНР остаются незыблемыми и прочными
Григорий Сысоев/РИА Новости

Отношения между Россией и Китаем остаются незыблемыми, как скала. Об этом заявил глава МИД КНР Ван И в ходе пресс-конференции в рамках 4-й сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 14-го созыва, передает ТАСС.

«На фоне перипетий в международной обстановке китайско-российские отношения остаются незыблемыми и прочными, как скала», — сказал министр.

Ван И добавил, что такого уровня отношений удалось достичь благодаря равноправию, взаимному уважению и обоюдной выгоде.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что важной составляющей отношений РФ и КНР является диалог между партиями двух стран. По словам российского лидера, подобный подход позволяет обстоятельно обсуждать актуальные вопросы двусторонней повестки дня, обмениваться опытом в сферах партийного строительства, парламентской и законотворческой деятельности, а также реализовывать важные общественно-политические инициативы.

Ранее Ушаков заявил о продлении договора о добрососедстве России и Китая.

 
Теперь вы знаете
Русский след в песне Gorillaz, двойник Джима Керри и юный Шерлок. Что обсудить с друзьями на выходных
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!