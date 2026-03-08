В МИД Китая сравнили отношения с Россией со скалой

Глава МИД Ван И: отношения России и КНР остаются незыблемыми и прочными

Отношения между Россией и Китаем остаются незыблемыми, как скала. Об этом заявил глава МИД КНР Ван И в ходе пресс-конференции в рамках 4-й сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 14-го созыва, передает ТАСС.

«На фоне перипетий в международной обстановке китайско-российские отношения остаются незыблемыми и прочными, как скала», — сказал министр.

Ван И добавил, что такого уровня отношений удалось достичь благодаря равноправию, взаимному уважению и обоюдной выгоде.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что важной составляющей отношений РФ и КНР является диалог между партиями двух стран. По словам российского лидера, подобный подход позволяет обстоятельно обсуждать актуальные вопросы двусторонней повестки дня, обмениваться опытом в сферах партийного строительства, парламентской и законотворческой деятельности, а также реализовывать важные общественно-политические инициативы.

Ранее Ушаков заявил о продлении договора о добрососедстве России и Китая.