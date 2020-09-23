В ГД назвали «секретную» инаугурацию Лукашенко стимулом для протестующих

Прошедшая в закрытом режиме церемония инаугурации президента Белоруссии Александра Лукашенко станет дополнительным стимулом к активизации протестов в стране. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин.

«Было бы наивно полагать, что после проведения инаугурации оппозиция успокоится и признает сам факт президентства Лукашенко. Проведение инаугурации не является днем окончания внутриполитического кризиса в Белоруссии – это совершенно ясно. Для протестующих она станет дополнительным стимулом к выступлениям», — сказал он.

По словам депутата, решение о проведении инаугурации без официального объявления обусловлено неспокойной обстановкой в стране.

«Президент Белоруссии не без оснований ожидал активизации протестов, если бы дата и место проведения церемонии были заблаговременно известны. Если оппозиция каждое воскресенье выводит впечатляющее количество людей на улицы, то можно представить, в какой обстановке могла бы пройти эта инаугурация», — заключил Затулин.

Сегодня в Минске прошла церемония инаугурации Александра Лукашенко. Официально проведение церемонии не анонсировалось, ее трансляция не велась на белорусских телеканалах.

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