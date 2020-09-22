Китай ответил на обвинения Трампа в распространении COVID-19

Постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь ответил на обвинения президента США Дональда Трампа за повлиявшие на распространение нового типа коронавируса COVID-19 действия. Об этом сообщает РИА «Новости».

Китайский дипломат отверг предъявленные обвинения и назвал их безосновательными.

«Мир находится на перепутье. В данный момент миру нужно больше солидарности и сотрудничества, но не конфронтации», — подчеркнул Цзюнь.

По его словам, мировым лидерам следует увеличить взаимное доверие, а не распространять «политический вирус».

Ранее американский лидер заявил в рамках Генассамблеи ООН, что Китай и Всемирная организация здравоохранения выступали с ложными заявлениями, что COVID-19 не передается от человека к человеку и с тем, что бессимптомные носители не передают вирус. Трамп добавил, что тем самым Китай разрешил «заражать мир».

Торжественное заседание ГА ООН по случаю 75-летия организации было открыто 21 сентября. Выступления представителей государств проходят в этом году в видеоформате в связи с ограничениями из-за пандемии коронавируса. В зале присутствуют только постоянные представители стран при ООН.

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