США расширили санкции по Венесуэле

США расширили санкции против Венесуэлы, внеся пятерых граждан страны в санкционные списки. Об этом сообщает американский Минфин.

Санкции вводятся в отношении временного председателя правящей партии Венесуэлы Мигеля Антонио Хосе Поненте Парра, его коллег Гильермо Антонио Люсес Осорио, Хосе Бернабе Гутьеррес Парра, Хаим Хосе Букаран Парагуан и Уильямса Хосе Бенавидеса Рондона.

«Эти люди, в том числе поддерживающие Мадуро члены Национальной ассамблеи Венесуэлы, действовали как часть более широкой схемы по манипулированию парламентскими выборами, проходящими в декабре 2020 года», — говорится в сообщении.

21 сентября США ввели санкции против Мадуро за сотрудничество с Ираном. По словам госсекретаря США Майка Помпео, «почти 2 года власти Ирана сотрудничали с нелегитимным режимом Венесуэлы с тем, чтобы обойти оружейное эмбарго ООН».

До этого, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность ввести дополнительные санкции против Венесуэлы, чтобы заблокировать оставшиеся возможности для торговли нефтью.

21 января 2019 года в Венесуэле начались массовые протесты против политики «Единой социалистической партии Венесуэлы», которая находится у власти. В результате лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом республики. Ряд стран во главе с США признали Гуайдо главой государства. В свою очередь, Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро.

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