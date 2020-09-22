ЕС может назвать механизм санкций именем Навального

Европейская комиссия рассматривает возможность назвать именем Алексея Навального механизм санкций за нарушение прав человека, заявила официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Набила Массрали. Об этом сообщает ТАСС.

На данный момент два юридического акта о создании механизма готовятся для передачи в Совет Евросоюза, отметила Массрали. По ее словам, механизм может быть назван именем Навального, если страны ЕС не будут против.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске. Блогера госпитализировали, так как ему стало плохо. Позже Навального перевезли в берлинскую клинику Charite. Более двух недель он находился в коме.

Омские врачи заявили, что основной диагноз — нарушение обмена веществ. Врачи Charite заявили об интоксикации Навального субстанцией группы блокаторов холинэстераз. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок», но соответствующих доказательств не предоставили.

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