Песков сообщил об отсутствии проверок на наркотики в администрации президента

Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявил, что сотрудники администрации президента не проходят никаких проверок на наркотики, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Они законом о госслужбе не предусмотрены. Здесь все регулируется в соответствии с законодательством. Никаких специальных тестов сотрудники не проходят», — сказал Песков.

По словам пресс-секретаря, вопрос о необходимости таких проверок «ставит в тупик».

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