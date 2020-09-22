Песков сообщил об отсутствии проверок на наркотики в администрации президента
Михаил Кириллов
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Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявил, что сотрудники администрации президента не проходят никаких проверок на наркотики, передает корреспондент «Газеты.Ru».
«Они законом о госслужбе не предусмотрены. Здесь все регулируется в соответствии с законодательством. Никаких специальных тестов сотрудники не проходят», — сказал Песков.
По словам пресс-секретаря, вопрос о необходимости таких проверок «ставит в тупик».
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