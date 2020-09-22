Трамп заявил, что хочет видеть Иран сильным, но без ядерного оружия

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что хочет видеть Иран сильным, но чтобы у страны не было ядерного оружия. Об этом сообщает РИА «Новости».

Трамп вновь выразил уверенность в том, что, в случае его переизбрания, Тегеран быстро пойдет на подписание сделки. «Если и когда мы победим, через 9 секунд после победы мы получим звонок от Ирана. Мы хотим, чтобы была сделка», — сказал американский президент.

«Мы хотим, чтобы у них все было хорошо и чтобы Иран был сильной страной. Мы просто не хотим, чтобы у них было ядерное оружие. Вот и все», — заключил Трамп

Ранее он заявил, что в случае своей победы на предстоящих президентских выборах в короткие сроки заключит сделку с Ираном.

Речь идет о новой договоренности вместо Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

21 сентября США объявили о новых санкциях в отношении Ирана, которые направлены на ядерные разработки Тегерана.

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