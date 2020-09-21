Оппозиция Белоруссии пообещала скоро представить план выхода из кризиса в стране

Координационный совет оппозиции Белоруссии планирует представить программу преодоления кризиса в республике. Об этом сообщил член президиума КС Павел Латушко, передает ТАСС.

По его словам, республика в настоящее время находится на краю экономической пропасти. Поэтому оппозиция подготовила антикризисную программу для Белоруссии и представит ее в ближайшее время.

«[Антикризисная программа] будет осуществляться одновременно с реформой государственного управления и местного самоуправления», — сказал Латушко.

Он также отметил, что белорусская оппозиция ждет поддержки от Европы, а также была бы рада получить ее от партнеров — США, Британии и Канады.

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