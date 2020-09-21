Страны ЕС не согласовали список белорусских лиц для санкций

Министры иностранных дел стран Европейского союза (ЕС) не смогли согласовать список белорусских лиц для введения персональных санкций, сообщает ТАСС со ссылкой на информированный источник.

По словам источника, решение блокирует Кипр, требующий введения санкционных мер против Турции.

Ранее сообщалось, что в Евросоюзе готовятся к введению индивидуальных санкций против лиц, якобы связанных с фальсификацией президентских выборов в Белоруссии и насилием над участниками протестов.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

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