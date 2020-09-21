Тихановская предложила Европарламенту список белорусских лиц для санкций

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская предложила Европарламенту список официальных лиц республики для введения против них санкций. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление политика на внеочередном заседании Комитета по иностранным делам Европарламента.

«Я подготовила список людей, которые участвовали в жестоком подавлении [протестов после президентских выборов в Белоруссии]», — сказала она.

По словам Тихановской, к ним могут быть применены санкции в соответствии с европейским «актом Магнитского».

Отмечается, что в Брюсселе на площади Люксембург возле здания Европарламента десятки человек собрались, чтобы поддержать Тихановскую. К демонстрантам присоединились и евродепутаты.

Ранее стало известно, что белорусский политик провела встречу с главами МИД Евросоюза и главой Европарламента Давидом Сассоли.

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