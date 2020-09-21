Тихановская призвала ЕС не поддерживать власти Белоруссии

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская призвала лидеров ЕС не финансировать белорусские власти и отрицать легитимность действующего президента республики Александра Лукашенко. Об этом сообщает РИА «Новости».

Политик находится в Брюсселе и встречается с главами МИД стран Евросоюза и членами Европарламента.

«Не поддерживайте режим финансами, не признавайте Лукашенко легитимным лидером и рассматривайте координационный совет как легитимный орган народа Белоруссии по ведению диалога с властью», — сказала Тихановская, отвечая на вопрос СМИ о том, с каким посланием она приехала в Брюссель.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

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