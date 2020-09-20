Вице-премьер Узбекистана скончался от коронавируса

Вице-премьер Узбекистана Уктам Барноев, курирующий в правительстве развитие аграрной и продовольственной сфер республики, скончался от коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на оперштаб при кабмине страны.

«Уктам Исаевич Барноев скончался сегодня в возрасте 56 лет от осложнений, вызванных коронавирусом», — рассказали в оперштабе.

Впервые о госпитализации чиновника из-за коронавируса стало известно в конце июля. Вице-премьер проходил лечение в одной из частных клиник Ташкента, а затем — в Германии.

По последним данным, в Узбекистане выявлено 51 235 случаев коронавируса, умерли 429 человек, 47 271 выздоровел.

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