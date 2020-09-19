Иран намерен отомстить за генерала Сулеймани участникам его убийства

Командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) Хосейн Салами заявил, что Тегеран в деле с убийством генерала Касема Сулеймани намерен отомстить только участникам убийства. Об этом сообщает агентство Tasnim.

Ранее американская газета Politico сообщала, что иранские службы готовят заговор по убийству американского посла в Южно-Африканской Республике (ЮАР) Ланы Маркс в ответ на ликвидацию Вашингтоном Сулеймани.

«Господин Трамп, месть за нашего великого генерала реальна и серьезна. Вы думаете, что за кровь нашего брата и мученика мы нанесем удар по женщине послу в ЮАР?», — сказал Салами.

По его словам, Тегеран ответил тем, кто сыграл прямую или косвенную роль в убийстве «этого великого человека».

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