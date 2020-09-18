В Литве рассказали о реакции на возможное закрытие границы с Белоруссией

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис заявил, что страна планирует адекватно ответить на возможное закрытие границы с Белоруссией. Об этом сообщает Delfi.

По его мнению, такое решение в первую очередь негативно отразится на жителях Белоруссии и ее экономике.

Сквернялис также добавил, что пока подобные планы белорусского лидера Александра Лукашенко — это лишь «громкие заявления».

Ранее Лукашенко объявил о закрытии границ с Литвой и Польшей.

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