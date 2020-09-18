Евросоюз может обсудить дело Навального на саммите

Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт не исключил, что лидеры стран Евросоюза могут обсудить ситуацию с Алексеем Навальным на саммите, запланированном на следующую неделю. Об этом пишет РИА «Новости».

Политик пояснил, что основными темами на саммите будут Турция и Китай.

«Я назвал вам заявленные темы. Как обычно в Совете ЕС, за неделю до встречи не может быть исчерпывающего перечня. Другие темы, как нередко случается, могут быть рассмотрены», — сказал Зайберт, отвечая на соответствующий вопрос о Навальном.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске. Блогера госпитализировали, так как ему стало плохо. Позже Навального перевезли в берлинскую клинику Charite. Более двух недель он находился в коме.

Омские врачи заявили, что основной диагноз — нарушение обмена веществ. Врачи Charite заявили об интоксикации Навального субстанцией группы блокаторов холинэстераз. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок», но соответствующих доказательств не предоставили.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Лавров высказался об отказе Германии сотрудничать по Навальному

— Кремль прокомментировал версию, что за ситуацией с Навальным стоит Запад

— В Кремле оценили версию о следах «Новичка» на бутылке, из которой пил Навальный