Тихановская назвала решение Лукашенко о закрытии границ «отрывом от реальности»

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская назвала действия президента Белоруссии Александра Лукашенко по усилению охраны на западе страны — новым уровнем отрыва от реальности.

«Лукашенко уже пугал нас несуществующими врагами, обвинял мирных людей в насилии, а настоящих патриотов — в предательстве родины. Но то, что он вчера наговорил про закрытие границ — это новый уровень отрыва от реальности», — написала политик в своем Telegram-канале.

Она добавила, заявление Лукашенко — это слова слабого человека из его «собственного воображаемого мира» и к ним не нужно прислушиваться.

Тихановская выразила мнение, что соседние страны не представляют угрозы для Белоруссии, а являются друзьями республики.

В четверг, 17 сентября, глава Белоруссии объявил о закрытии границ с Литвой и Польшей, а также приказал усилить границу с Украиной.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Закрыть границу»: Лукашенко опасается «безумных политиков» из соседних стран

— МИД Литвы высказался о заявлении Лукашенко о закрытии границ

— Госграница Белоруссии усиленно охраняется пограничниками