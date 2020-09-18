МИД Литвы высказался о заявлении Лукашенко о закрытии границ

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс отреагировал на заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о закрытии границы с Литвой и Польшей, а также об усилении границы с Украиной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

По его мнению, белорусский лидер таким образом пытается создать мнимую внешнюю угрозу, тем самым переложив ответственность за кризис в стране на другие государства.

«Если такой угрозы нет, ее надо найти», — произнес Линкявичюс.

При этом литовский министр добавил, что стоит подождать и понаблюдать за дальнейшим развитием событий, чтобы понять, что имел ввиду Лукашенко.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

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