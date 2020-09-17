Тихановская заявила о подготовке «черного списка» силовиков, применявших насилие

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что подготовлен «черный список» сотрудников силовых структур, причастных, по мнению оппозиции, к насилию в отношении протестующих в республике. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Нам передали имена и фамилии тех, кто пытает и избивает людей. Поэтому мы готовим отдельный список чиновников и силовиков», — сказала лидер белорусской оппозиции.

По ее словам, перечень получил название «список Тарайковского» (Александр Тарайковский первым погиб во время протестов).

Она отметила, что в списке окажутся имена тех, кто «причастен к пыткам, незаконным арестам и издевательствам над задержанными».

«Для идентификации виновных мы активно работаем с правозащитниками и проектом «Черная книга Беларуси». Мы передадим этот список в Украину, Турцию, Россию, страны Евросоюза и США», — подчеркнула Тихановская, добавив, что список будет опубликован, и будет постоянно расширяться.

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