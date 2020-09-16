Лукашенко заявил, что Украина стала форпостом провокаций в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что Украина стала форпостом политических провокаций в белорусской республике. Об это сообщает агентство «БелТА».

«Украина, несмотря на нашу неизменную ее поддержку (например, в вопросах территориальной целостности да и по другим), вопреки духу наших взаимоотношений стала форпостом политических провокаций, — сказал белорусский лидер.

По его словам, тактика «организаторов» этих провокаций строилась по классическому американскому учебнику цветных революций.

Президент добавил, что теперь Белоруссия может оглянуться назад и детально разобрать все этапы сценария по уничтожению республики, которому Минск не позволил реализоваться.

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