Лукашенко отверг наличие революционной ситуации в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что в республике нет революционной ситуации. Он также отверг и «нелегитимность выборов», прошедших в стране, сообщает госагентство «БелТА».

«Якобы спонтанная самоорганизация общества, вызревание так называемой революционной ситуации, «нелегитимность выборов» и тому подобное — все это мифы. Их напрочь разбивает глубинный анализ событий, произошедших задолго до электоральной кампании текущего года», — сказал Лукашенко на встрече с политическим активом страны.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Оппозиция Белоруссии хочет взять в кредит у ЕС до $4 млрд

— Тихановская гарантирует Лукашенко безопасность при мирном уходе