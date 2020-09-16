Тихановская опасается, что кредит РФ власти Белоруссии потратят на разгоны протестующих

Анна Светлова
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Бывший кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская опасается, что белорусские власти потратят на разгон протестующих кредит в размере $1,5 млрд, который ранее выделила республике Россия, передает РИА «Новости».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что часть выделенной суммы будут направлены на рефинансирование прежних долгов, другая — новые средства.

Оппозиционер пояснила, почему возникают вопросы относительно российского кредита.

«Все эти деньги идут в Беларусь не на что-то крайне необходимое нашей стране...а на разгоны, аресты, на экипировку для ОМОНа. То есть, они направлены на какие-то военные действия против своих же людей», — выразила мнение Тихановская.

По ее словам, она уже ознакомилась с запросом якобы на закупку со стороны белорусских властей бронежилетов.

Она также отметила, что благодаря этим деньгам Россия «могла бы закрыть какие-то свои внутренние вопросы», и добавила, что после новых президентских выборов будут пересмотрены все обязательства, которые берет на себя Лукашенко.

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