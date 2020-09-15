Песков не связывает отмену визита Лаврова в Германию с ситуацией с Навальным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отмена визита главы российского МИД Сергея Лаврова в Германию не связана с ситуацией вокруг блогера Алексея Навального.

«Поскольку формат визита был существенно урезан и изменен по решению германской стороны, то наш министр принял решение об отмене визита. Сейчас я бы не стал ничего говорить в целом об отношениях, потому что с нашей точки зрения, и мы в этом убеждены, нет никаких факторов, которые должны негативно влиять на наши отношения», — передает корреспондент «Газеты.Ru» слова представителя Кремля.

При этом Песков отметил, что Россия остается открытой для сотрудничества и взаимодействия в выяснении того, что произошло с Навальным.

«Для того, чтобы продвинуться в этом деле – России необходимо взаимодействие с германской стороной для получения биологических материалов больного. По каким-то причинам пока мы не получили ответа от наших германских визави на этот счет. Такая ситуация пока есть. Она вызывает много вопросов и непонимания», — добавил он.

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