Зеленский заявил, что Белоруссия может получить свой «майдан»

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Белоруссия может «получить что-то вроде майдана». Такое мнение он выразил в интервью австрийскому изданию Wiener Zeitung.

По его словам, люди в Белоруссии борются за мир и демократию, без агрессии и насилия.

«Никто не бросает камни, никто не поджигает здания. Власти жестоко обходятся со многими демонстрантами. Для меня важно, чтобы не было кровавой бани», — сказал Зеленский.

Украинский лидер полагает, что майдан в республике случится, в случае если государство откажется от диалога с народом.

Политик также отметил, что он не видит «символического лидера», вокруг которого могли бы сплотиться граждане Белоруссии.

«В любом случае важно, чтобы белорусы сами решали свое будущее», — подчеркнул Зеленский.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

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