В Кремле заявили, что Путин поддержал конституционные изменения в Белоруссии

Президент России Владимир Путин заявил о поддержке конституционных изменений в Белоруссии, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Журналисты задали ему вопрос, обсуждались ли на встрече Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко вопросы, связанные с проведением новых выборов в республике и реформы Конституции.

«Пока только президент Лукашенко выступил с такой инициативой и наши белорусские коллеги говорили об этом в рамках ОБСЕ. Пока каких-то деталей мы не можем сказать, да и не нам об этом говорить. Все-таки это внутрибелорусский процесс», — сказал Песков.

Он отметил, что Путин выразил поддержку этому процессу.

В Кремле также подчеркнули, что «в него никто не должен вмешиваться: ни Москва, ни другие европейские столицы».