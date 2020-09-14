Визит Лаврова в Берлин отменен

Визит главы МИД России Сергея Лаврова в Берлин, запланированный на 15 сентября, отменен. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Ранее стало известно, что Лавров должен был прибыть в немецкую столицу, чтобы совместно с министром иностранных дел ФРГ Хайком Маасом принять участие в церемонии закрытия «перекрестного» Года научно-образовательных партнерств России и Германии.

Как сообщили российские дипломаты, германская сторона уведомила, что Маас не сможет принять участие в церемонии из-за изменения своего рабочего графика. При этом на двусторонние переговоры отводится лишь полтора часа, указали в российском ведомстве.

«Таким образом, первоначальная и основная цель поездки Лаврова в столицу Германии оказалась неактуальной, а предложенный формат двусторонних переговоров – сильно урезанным. На этом фоне принято решение об отмене упомянутого визита», — сказано в заявлении.

В МИД России отметили, что германской стороне уже сообщили об этом.