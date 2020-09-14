Макрон и Путин считают недопустимым вмешательство в дела Белоруссии

Президент Франции Эммануэль Макрон во время телефонного разговора с главой России Владимиром Путиным заявил о необходимости поддерживать политическое урегулирование ситуации в Белоруссии. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Елисейского дворца.

Так, Макрон подчеркнул необходимость «поддержки политического решения, уважающего глубокие стремления белорусского народа, без вмешательства извне».

Президент России также выразил мнение о недопустимости вмешательства во внутренние дела Белоруссии, сообщает, в свою очередь, пресс-служба Кремля.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

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