Тихановская прокомментировала встречу Путина и Лукашенко

Экс-кандидат в президенты и лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская прокомментировала предстоящую встречу президента Белоруссии Александра Лукашенко с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщается в ее Telegram-канале.

По словам Тихановской, все возможные договоренности, принятые в Сочи на встрече Путина и Лукашенко «будут пересмотрены новой властью» Белоруссии.

Она также обратилась к российскому президенту.

«Я очень сожалею, что вы решили вести диалог с диктатором, а не с белорусским народом», — написала Тихановская.

Путин и Лукашенко проводят встречу в Сочи 14 сентября.