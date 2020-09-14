Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Сочи для переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом информирует агентство «БелТА».

Ранее сообщалось, что переговоры глав двух государств пройдут в формате «один на один».

Отмечается, что президенты в ходе встречи затронут такие темы, как состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в различных сферах, союзные отношения, международную проблематику и обстановку в регионе, вопросы совместного реагирования на возникающие вызовы.

Россия стала первой страной, которую белорусский лидер посетил после президентских выборов, состоявшихся 9 августа.

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